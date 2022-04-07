"لا رد جميل ولا صفقة".. رئيس الوفد يعلق على تعيين قورة والهضبي في مناصب جديدة

(مصراوي):

علق الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، على قرار تعيينه لعدد من رموز الحزب في مناصب قيادية سواء في الهيئة العليا أو في أماكن أخرى، مؤكدًا أن هذه التعيينات تأتي من أجل إعادة ترتيب البيت الوفدي.

وقال "يمامة"، في تصريحات لمصراوي، إن تعيين ياسر قورة في الهيئة العليا للحزب ليس ردًا للجميل لانسحابه من الانتخابات الأخيرة على رئاسة الحزب لصالحه، موضحًا أن "قورة"، كان عضوًا في الهيئة العليا من قبل، وأن انسحابه من الانتخابات موقف شخصي ولم يكن في إطار أي صفقة.

وأضاف أن "قورة"، رجلًا صاحب موقف واختار مصلحة الحزب على مصلحته الشخصية عند اتخاذ قرار الانسحاب من الترشح، مؤكدًا في الوقت نفسه أن اختياره في الهيئة العليا ليس في إطار صفقة.

و بشأن تعيين ياسر الهضبي كمتحدث باسم الحزب، أشار رئيس حزب الوفد إلى أن العاملين في المركز الإعلامي قدموا استقالتهم، وقررت عدم تعيين عاملين جدد ترشيدًا للنفقات.

وأشار إلى أنه ليس لديه فواتير لأحد ولم يعقد صفقات مع أحد، موضحًا أنه فقط من يمثل الحزب، من كان معه في الحملة الانتخابية على سبيل المثال أمين الصندوق كان مسئولًا تنظيميًا للحملة الانتخابية، ولكن عقب ظهور النتيجة عاد إلى منصبه.