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البابا تواضروس يعلن توقف اجتماع الأربعاء حتى نهاية الخمسين المقدسة

08:35 م الأربعاء 06 أبريل 2022
البابا تواضروس يعلن توقف اجتماع الأربعاء حتى نهاية الخمسين المقدسة

البابا تواضروس

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كتب- مينا غالي:

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، أن اجتماع الأربعاء سيعقد الأسبوع المقبل في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

جاء ذلك خلال عظة الاجتماع ذاته والتي ألقاها في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء اليوم.

ونوه قداسة البابا إلى أن الاجتماع سيتوقف بعدها خلال فترة أسبوع البصخة المقدسة، وعيد القيامة، وحتى نهاية فترة الخمسين المقدسة.

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