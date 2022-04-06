​​أتربة وارتفاع حرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس في 6 أيام

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، اعتبارًا من الأربعاء 6 أبريل وحتى الاثنين المقبل 11 أبريل 2022.

ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

الأربعاء 6 أبريل

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

الخميس 7 أبريل

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة.

نشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا على فترات متقطعة.

اعتبارا من يوم الجمعة 8 أبريل، تشد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الجمعة 8 أبريل إلى الاثنين 11 أبريل

شبورة مائية من 4 لـ 8 صباحا تقريبا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

السبت 9 أبريل

شبورة مائية من 4 لـ 8 صباحا تقريبا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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