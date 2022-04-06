انطلاق منتدى الاستشاريين المصريين.. يونيو المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الاستشاريين المصريين، خلال يومي 8 و 9 يونيو المقبل، تحت شعار التخطيط للاستمرارية.

وينعقد المنتدى هذا العام بمشاركة عدد كبير من الاستشاريين المصريين والأجانب، لمناقشة احدث الحلول والوسائل التكنولوجية التي تساعد على تنفيذ تصميمات هندسية تساهم في تحقيق أفضل درجات الاستدامة والحفاظ على الاستثمارات وملائمتها للتطور الرقمي.

كما يناقش 3 نقاط رئيسية، هي البنية التحتية الذكية التي يتم تنفيذها حالياً في مصر، والوسائط الذكية التي أصبحت جزء رئيسي من أي تعاملات مباشرة، والأنظمة الذكية التي تقدم الخدمات لتحقيق التصميمات المختلفة.