Masrawy logo white

إعلان

مواعيد وأرقام القطع.. جهاز مدينة بدر يبدأ تسليم أراضي الإسكان اليوم

02:00 ص الأربعاء 06 أبريل 2022
مواعيد وأرقام القطع.. جهاز مدينة بدر يبدأ تسليم أراضي الإسكان اليوم

تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة بدر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ جهاز تنمية مدينة بدر، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للفائزين بها بالمنطقة الشمالية ( شمال الحيين السادس والسابع ) بمدينة بدر، والسابق حجزها بالقرعة العلنية، عبى أن يستمر التسليم حتى يوم الثلاثاء الموافق 31/5/2022.

وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إن الحضور للاستلام يكون شخصياً أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض بالاستلام بعد سداد المستحقات المالية المطلوبة عن قطعة الأرض.

وأضاف مندور، إنه سيتم تسليم القطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 6/4/2022، والقطع من 101 : 125، يوم الأحد 10/4/2022، والقطع من 126 : 150، يوم الإثنين 11/4/2022، والقطع من 151 : 175، يوم الثلاثاء 12/4/2022، والقطع من 176 : 200، يوم الأربعاء 13/4/2022.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم تسليم القطع من 201 : 225، يوم الأحد 17/4/2022، والقطع من 226 : 250، يوم الإثنين 18/4/2022، والقطع من 251 : 275، يوم الثلاثاء 19/4/2022، والقطع من 276 : 300، يوم الأربعاء 20/4/2022، والقطع من 301 : 325، يوم الأحد 24/4/2022، والقطع من 326 : 350، يوم الثلاثاء 26/4/2022، والقطع من 351 : 375، يوم الأربعاء 27/4/2022، والقطع من 375 : 400، يوم الأحد 8/5/2022، والقطع من 401 : 425، يوم الإثنين 9/5/2022، والقطع من 426 : 450، يوم الثلاثاء 10/5/2022، والقطع من 451 : 475، يوم الأربعاء 11/5/2022، والقطع من 476 : 500، يوم الأحد 15/5/2022.

وقال: سيتم تسليم القطع من 501 : 525، يوم الإثنين 16/5/2022، والقطع من 526 : 550، يوم الثلاثاء 17/5/2022، والقطع من 551 : 575، يوم الأربعاء 18/5/2022، والقطع من 576 : 600، يوم الأحد 22/5/2022، والقطع من 601 : 625، يوم الإثنين 23/5/2022، والقطع من 626 : 650، يوم الثلاثاء 24/5/2022، والقطع من 651 : 675، يوم الأربعاء 25/5/2022، والقطع من 676 : 700، يوم الأحد 29/5/2022، والقطع من 701 : 720، يوم الإثنين 30/5/2022، وتخصيص يوم الثلاثاء 31/5/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وداعاً للزيوت.. قلايات بدون زيت

اعرف الاسعار
أراضي الإسكان جهاز مدينة بدر تسليم قطع أراضي الإسكان مدينة بدر

الخبر التالى:

الأوقاف: إعلاء دولة القانون أحد أهم ركائز بناء الجمهورية الجديدة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
موعد أذان فجر الأربعاء خامس ليالي رمضان 2022.. وعدد ساعات الصيام
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا