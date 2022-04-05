مقبول معمليا.. ننشر تقرير "سلامة الغذاء" بشأن شحنات الشيكولاتة المخدرة

كتب - محمد سامي:

حصل مصراوي على تقرير هيئة سلامة الغذاء، بشأن السماح بدخول شحنات الشيكولاتة التي أثير بشأنها جدل عن احتواء مكوناتها على مشتقات من نبات الخشخاش المخدر.

وأشار تقرير فحص الشحنة إلى أنها مقبولة ظاهرياً ومن الناحية المعملية، وذلك خلال الفحص الذي جرى العام الماضي.

كانت وزارة الداخلية، أصدر بيانا حول وجود شيكولاتة تحتوي ضمن مكوناتها على نسبة من مخدر الخشخاش؛ وذلك بعد ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام.

وأضاف البيان أنه "يُشار إلى أن بعض بذور الخشخاش تدخل ضمن مكونات بعض المواد الغذائية، وتتم معالجتها قبل استخدامها؛ للتأكد من خلوها من المواد المخدرة".

وأوضح البيان أنه سيتم سحب عينات من الشيكولاتة المتداولة بالأسواق؛ لتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.

كان الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، قال إنه تبين له بعد التمحيص أن سبب إيجابية تحليل المخدرات لبعض الأشخاص غير المدخنين أحيانا، ومنهم مسوؤلون وشخصيات في مناصب مرموقة هو تناول إحدى منتجات الشوكولاتة المستوردة من الخارج، والتي تحتوي على نبات الخشخاش في مكوناتها.

وأوضح نصار في منشور له عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، أنه ومنذ مدة ليست بالقصيرة شكا له كثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعي بعضها طلب الجهات التي ينتمون إليها تحليل تعاطي المخدرات فجأة، ويتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الحشيش، وهو ما عرضهم لعقوبات قاسية تصل إلى الفصل من الوظيفة على الرغم من أنهم لا يدخنون حتى السجائر.