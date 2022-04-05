الحرارة 43 ومستمرة.. متى تنكسر الموجة؟ وهل تعود الأجواء الباردة مجددا؟

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل جديدة بخصوص الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت منار في تصريحات لها اليوم، إن الموجة شديدة الحرارة بدأت اعتبارا من اليوم الثلاثاء وتستمر حتى يوم الخميس المقبل على كافة أنحاء الجمهورية، لتشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في درجة الحرارة، مشيرة إلى أنها أعلى من المعدلات بحوالي 10 درجات، وصلت على جنوب الصعيد إلى 43 درجة.

وأضافت أن الطقس شديد الحرارة نهارًا على كل الأنحاء؛ بسبب زيادة فترات سطوع الشمس، والتأثر بكتل هوائية جنوبية غربية قادمة من الصحراء الغربية، إضافة إلى وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأشارت منار، إلى أن البلاد تشهد على مدار الـ3 أيام المقبلة وحتى يوم الخميس، ارتفاعات ملحوظة في الحرارة؛ لتتراوح العظمى ما بين 38 إلى 39 على القاهرة الكبرى.

وتابعت: "تنخفض الحرارة ليلًا بمجرد غياب أشعة الشمس؛ لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 22 درجة، لافتة إلى أن الأجواء خلال ساعات الليل معتدلة الحرارة، على أغلب أنحاء الجمهورية"

وأوضحت أن محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد تشهد أتربة عالقة اليوم، قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية أحيانًا، متابعة أن المناطق في أقصى غرب البلاد مثل مطروح والسلوم، تشهد نشاط رياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة.

وعن موعد انكسار الموجة الحارة، قالت منار، إن البلاد تشهد اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل انخفاضًا ملحوظًا في درجة الحرارة، وانخفاضًا في العظمى والصغرى بمعدل 8 درجات، موضحة أن العظمى على القاهرة الكبرى تصل إلى 32، وتتراوح الصغرى ما بين 15 إلى 16 درجة.

وقالت، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة ليلا، الأسبوع المقبل، وننصح بعد تخفيف الملابس بشكل كبير قبل نهاية شهر أبريل.​