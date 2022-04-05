وزيرة الثقافة تبحث مع رؤساء الهيئات والقطاعات آليات الاحتفال بالقاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية

مصراوي

اجتمعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، برؤساء الهيئات والقطاعات لوضع آليات تنفيذ عدة برامج ثقافية خلال الفترة القادمة، على أن تبدأ بفعاليات القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي والتي تنطلق في التاسعة مساء الأحد المقبل، من سور القاهرة الشمالي وتضم 149 فعالية ثقافية وفنية وورش للحرف التراثية والتقليدية وتتواصل على مدار العام بمشاركة دول منظمة الإيسيسكو إضافة إلى الأجندة الإبداعية الرمضانية التى تشمل 1479 حدثا فكريا وفنيا إلى جانب الاحتفالات التى تحمل عنوان مئويات مصرية وتهدف للاحتفاء برموز وأعلام مصر الذين أثروا سجلات الوطن في مختلف المجالات الابداعية طوال قرن من الزمان وتحل ذكراهم المئوية خلال 2022.

ووجهت وزيرة الثقافة، التهنئة للحاضرين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وقالت إن الفترة المقبلة تشهد العديد من الأحداث البراقة التي تعبر عن الهوية وتعكس ملامح الحراك الفكرى والفنى فى المجتمع، وتابعت ان من أبرزها فعاليات الاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي والمقامة بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ( الإيسيسكو ) والتي تأتي تأكيدا لمكانة مصر الريادية باعتبارها ملتقى للثقافات عبر الأزمنة والعصور بالإضافة إلى توطيد أواصر العلاقات بين الشعوب الإسلامية وتعزيز التواصل الفكري بينها من خلال إقامة حوار إبداعي يبرز قيم التعايش والتسامح التي يزخر بها تراث العالم الاسلامي، بالاضافة الى أجندة الأنشطة الرمضانية الهادفة الى تحقيق جانبا من محاور استراتيجية العمل الخاصة بنشر التنوير واعادة تشكيل الوجدان، واشارت ايضا الى الاحتفالات التى تحمل عنوان مئويات مصرية وتلقى الضوء على رموز وأعلام الوطن في مختلف المجالات الإبداعية عرفانا بما قدموه من إنجازات ساهمت في تشكيل جزء من تاريخ الوطن ولوضعهم فى دائرة اهتمام الشباب والأجيال الجديدة باعتبارهم نموذجا للتفوق.

حضر الاجتماع الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ، المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ونائبه الدكتور أحمد بهى، الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدكتورة نيفين موسى رئيس دار الكتب والوثائق القومية، الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ونائبها الدكتور هشام جمال ، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتورة كرمة سامى رئيس المركز القومى للترجمة، صبرى سعيد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية ، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، الفنان عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومى لثقافة الطفل السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومى للسينما، حسام شكيب رئيس قطاع مكتب الوزير.