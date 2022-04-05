​نائب بالشيوخ: "الاختيار" جسد ملحمة وطنية.. والسيسي أدار معركة ليس أقل من أكتوبر

كتب- نشأت علي:

أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، أن مسلسل الاختيار في الجزء الثالث، جسد لمحمة وطنيه حفرت في سجلات التاريخ بأحرف من نور لمواقف وطنيه قام الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أدار بحكمة واحدة من اكبر المعارك الوطنية في التاريخ الحديث لاتقل أهمية عن حرب أكتوبر في حماية مقدرات الوطن وحماية ابناء الشعب المصري.

وأضاف عبدالعزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بأن سرد الأحداث كشف للأجيال القادمة حجم التضحية التي قدمتها القوات المسلحة المصرية ووزارة الداخلية، في حماية الوطن من السقوط في الهاوية، ووضح نوايا وأفعال جماعة الشر والإرهاب التي أرادت وأد الهوية المصرية وتطويع الوطن إلى مخططات وأفكار بعيدة عن ديننا الإسلامي الحنيف وبعيدة عن معتقداته وثوابتنا الوطنية السليمة التي بني عليها الوطن أركانه منذ آلاف السنين.