57 فعالية فنية وإبداعية لصندوق التنمية الثقافية في رمضان.. تعرف عليها

(مصراوي):

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، خطة الفعاليات الثقافية والفنية خلال شهر رمضان المعظم والتي تأتى فى إطار الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي المنعقدة بالتعاون بين وزارة الثقافة ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ايسيسكو.

وتهدف الفعاليات إلى الحفاظ على الهوية وتبرز دور الإبداع فى بناء الانسان وتنمية الوعى وتشمل 1479 فعالية فنية وفكرية وإبداعية تقام فى الفترة من 7 حتى27 رمضان ويتم تنفيذها فى مختلف محافظات مصر.

وفيما يلي نستعرض الأنشطة التي ينظمها صندوق التنمية الثقافية صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.

حيث يقدم 57 فعالية خلال الفترة من 6 إلى 27 رمضان بمراكز الإبداع التابعة له حيث يقدم بقبة الغوري افتتاح ليالى المقامات الروحية وعرض طقوس السمو، ليلة في فن الانشاد مع فرقة تواشيح والفنان عدنان الساسة –وفرقة بنات الحوار، فرقة التنورة التراثية، فرقة سماع للإنشاد، فرقة إندونيسيا للانشاد ، فرقة بنجلادش للإنشاد، فرقة اليمن للانشاد، الفنان على الهلباوى، الفرقة القومية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية، فرقة نظرة للانشاد الدينى، الفنانة منال محى الدين، فرقة دراويش المولوية، فرقة نور النبى للإنشاد الدينى، ويقام بقصر الأمير طاز، عروض لكل من المنشد عامر التوني، وائل الفشنى، رضوى سعيد، فرقة فنون شعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، ثنائى العود دينا وغسان، أوركسترا النور والأمل، مدرسة الانشاد الدينى، مسرحية صحينا يا سينا، أوركسترا بيت العود، الشيخ محمود التهامى وفرقته، كورال اطفال قصر الامير طاز، ويقام في قصر بشتاك حفل للمطربة انغام مصطفى، إبراهيم راشد، صالون المقامات بالتعاون مع البرنامج الإذاعى، شباب الغناء العربى، فرقة الخان للفنان فادى المغربى.

ويقام في بيت السحيمى حفل الشيخ محمود الحديوى وفرقته، عرض الأراجوز وخيال الظل، فرقة النيل للآلات الشعبية، قصر الغورى للموسيقى العربية، الشيخ زين محمود وفرقته، فرقة الحرملك بقيادة الدكتورة مروة عبد المنعم، ويقام في بيت الشعر العربي قصائد العشق الهلالى، قصائد التواشيح الدينية، الشعر الصوفى فى مصر، ويشهد بيت العود حفل طارق الأزهري، ماريو سعيد.

كما يقام في مركز طلعت حرب الثقافى عروض فرقة التنورة التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، صالون ذاكرة الوطن، حفل الفنان عبد الرحمن بلاله، عرض مسرحية الليلة الكبيرة، امسية شعرية، كورال أطفال مركز طلعت حرب الثقافى، حفل للأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة يتضمن عرض للاراجوز وخيال الظل، ورش عمل.

ويستضيف مركز إبداع الطفل "بيت العينى"، عرض حكى بعنوان حكايات شهرزاد، عرض للتنورة والمسحراتى، ويقام في بيت المعمارالمصرى عرض الليلة الكبيرة، معرض فوتوغرافيا الموالد في مصر المحروسة، احتفالية بمناسبة يوم التراث العالمي قراءة في رواية القطائع (ثلاثية ابن طولون)مع الاديبة ريم بسيوني، أمسية رمضانية عمارة الدولة الايوبية وتاريخها، ويقدم مركز إبداع الاسكندرية، حفلات الفنانة مريم صالح، وائل الفشنى ، عامر التونى، فرقة دنيتنا للمكفوفين، فرقة الحرملك.​