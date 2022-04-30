طلب إحاطة بشأن تكدس المواطنين أمام البنوك وتعطل ماكينات الصرف

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، إنه عملًا بحكم المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة إلى محافظ البنك المركزي، بشأن الازدحام والتكدس الذي تشهده فروع البنوك في مختلف المحافظات وسط شكاوى من تعطل الكثير من ماكينات الصرف الآلي.

وذكرت النائبة في طلب إحاطتها، اليوم السبت: شهدت أغلب فروع البنوك وماكينات صرف النقود، زحامًا وتكدسًا كبيرًا وطوابير طويلة، تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك، وإقبال الكثير من المواطنين على صرف المعاشات والمرتبات وسحب الأموال، قبل أن تقوم البنوك بإغلاق أبوابها طوال فترة العيد والتي تبدأ من يوم الأحد وتنتهي يوم الخميس، وهو ما دفع الكثير من العملاء إلى محاولة إنهاء تعاملاتهم المصرفية قبل بدء إجازة البنوك.

وأوضحت جابر أن هناك حالة من العشوائية وعدم الانتظام وصلت في بعض الأحيان إلى مشاجرات بين العملاء وموظفي البنوك، كما أن هناك شكاوى عديدة من تعطل ماكينات الصرف الآلي أو نفاذ النقود منها وعدم تغذيتها مرة أخرى بالأموال.

وأشارت النائبة إلى أن الأمر يحتاج إلى إعادة ضبط وتدخل للتيسير على المواطنين؛ لا سيما أن الكثير منهم من كبار السن فضلًا عن ارتفاع درجات الحرارة والصيام، وهو ما يتطلب قدرًا كبيرًا من التسهيلات؛ للتخفيف عنهم وإنهاء معاملاتهم في أسرع وقت، وتغذية الماكينات بشكل مستمر لتلبية طلبات العملاء.