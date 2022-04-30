البحوث الفلكية: كسوف الشمس الجزئي مساء اليوم لن يُرى في مصر

كتب- محمد نصار:

أعلن معهد البحوث الفلكية نقل تغطية مباشرة لكسوف الشمس الجزئي مساء اليوم.

وقال المعهد، في بيان، اليوم السبت: مساء اليوم سيكون هناك تغطية مباشرة لكسوف الشمس الجزئي، حيث إنه لن يرى في مصر لأنه سيبدأ فعليا من الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة.

وتابع معهد البحوث الفلكية: سنبدأ تغطية هذا الحدث من خلال برنامج زووم.. وسيكون أيضا عبر البث المباشر على صفحات المعهد على مواقع التواصل.​