البحوث الفلكية: كسوف الشمس الجزئي مساء اليوم لن يُرى في مصر
كتب- محمد نصار:
أعلن معهد البحوث الفلكية نقل تغطية مباشرة لكسوف الشمس الجزئي مساء اليوم.
وقال المعهد، في بيان، اليوم السبت: مساء اليوم سيكون هناك تغطية مباشرة لكسوف الشمس الجزئي، حيث إنه لن يرى في مصر لأنه سيبدأ فعليا من الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة.
وتابع معهد البحوث الفلكية: سنبدأ تغطية هذا الحدث من خلال برنامج زووم.. وسيكون أيضا عبر البث المباشر على صفحات المعهد على مواقع التواصل.
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