Masrawy logo white

إعلان

الزراعة: الانتهاء من حصاد 180 ألف فدان قمح.. والمستهدف 5 ملايين أردب

01:32 ص السبت 30 أبريل 2022
الزراعة: الانتهاء من حصاد 180 ألف فدان قمح.. والمستهدف 5 ملايين أردب

الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إعداد تقارير يومية من قيادات الوزارة المعنية بحصاد القمح وتوريد المحصول لوزارة التموين، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التي تسهل عملية التوريد وتقاضي الفلاحين الثمن فورًا.

وقال الشناوي في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن إجمالي ما تم حصاده حتى الآن أكثر من 180 ألف فدان، موضحًا أن عمليات التوريد تسير بشكل جيد حيث يستمر التوريد لمدة شهر.

وأضاف رئيس قطاع الخدمات: "الحد الأدنى للقمح المورد يصل إلى 12 أردبًا عن كل فدان منزرع وهذا من القرارات الجيدة للحفاظ على رغيف الخبز"، موضحًا أن إجمالي الكمية المتوقع توريدها تصل إلى 5 ملايين طن بالإضافة إلى تقديم ربط بين المزارعين والوزارة لرفع تكاليف النقل أو بعد مكان التوريد قبل أن تتولى الوزارة نقل الأقماح إلى نقاط التخزين والصوامع.

​ولفت إلى تدشين غرفة عمليات مركزية من قبل وزارة الزراعة، لمتابعة موسم توريد القمح على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى رفع حالة الطوارئ بمديريات الزراعة بالتنسيق مع وزارة التموين.

اشتري كعك وبسكويت العيد من البيت.. أسعار تبدأ من 35 جنيها

اعرف الاسعار
عباس الشناوي وزارة التموين وزارة الزراعة حصاد القمح قمح زراعة
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان "مسلسلات ونجوم وصناع"
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا