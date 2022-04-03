الطقس غدا الاثنين: غائم جزئيًا.. ونشاط للرياح على هذه المناطق

كتب- أسامة علي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدا الاثنين، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن هناك نشاط رياح على أغلب الانحاء (القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب ووسط سيناء).

وأضافت الأرصاد، أنه يكون الطقس غائم جزئي على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، كما يكون مشمس على شمال وجنوب الصعيد خلال فترات النهار.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على القاهرة وعدد من المحافظات ، وذلك على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 32 – الصغرى 18

الإسكندرية: العظمى 30 – الصغرى 15

بورسعيد: العظمى 27 – الصغرى 15

سوهاج: العظمى 39 – الصغرى 19

أسوان: العظمى 41 – الصغرى 21

حلايب: العظمى 32 – الصغرى 17

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