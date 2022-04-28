بعد توجيهات السيسي.. وزير النقل يضع اللمسات النهائية لتنفيذ أكبر ورشة مفاتيح للسكك الحديدية

كتب- أسامة علي:

عقد الفريق كامل الوزير وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع وفد شركة فويست ألبين النمساوية وذلك لوضع اللمسات النهائية لتنفيذ أكبر ورشة مفاتيح للسكك الحديدية بالشرق الأوسط وذلك بحضور المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات الهيئة، يأتي ذلك بعد 48 ساعة من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بضرورة التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع خطة إنشاء شركة مشتركة بين الجانبين تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي من المفاتيح خاصة مع زيادة حجم الطلب عليها بالتوازي مع التوسع في المشروعات التي تنفذها وزارة النقل سواء لتحديث لـ10آلف كم سكة حديد الحالية أو لشبكة القطارات الكهربائية السريعة ومشروعات مترو الأنفاق الجاري تنفيذها أو للقطار الكهربائي الخفيف LRT ليتم بعد ذلك تصدير المنتجات إلى الدول الافريقية والشرق أوسطية من فائض الإنتاج وحيث تشمل خطة التعاون رفع كفاءة خط الانتاج الحالي بورشة العباسية لتحويله لخط انتاج حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لضمات جودة المنتج وللوصول الى انتاج 300 مفتاح سنويا بالاضافة الى انشاء خط جديد حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية للوصول الى انتاج 600 مفتاح سنويًا.

وكذلك نقل التكنولوجيا الحديثة للتصنيع وتدريب العاملين المصريين عليها تحت اشراف خبراء من الشركة النمساوية وكذلك التدرج خلال عمليات التصنيع في استخدام المكونات المحلية لتصل نسبة التصنيع المحلي بعد نهاية التحديث للورشة الى 95% وذلك كأحد الخطوات الهامة في مجال توطين صناعة النقل في مصر والتي وجهت بها القيادة السياسية.

ووجه الوزير، بقيام الجانبين بنهو المستندات والإجراءات بشكل عاجل تمهيدًا لتوقيع عقد إنشاء الشركة المشتركة، موضحًا ان إنشاء هذه الشركة سيعد نموذجًا ناجحًا للتعاون مع مشغلين قطاع خاص دوليين ضمن خطة الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل عدد من ورش وقطاعات السكك الحديدية وصولاً لتقديم خدمة متميزة للجمهور والارتقاء بهذا المرفق الحيوي المهم الذي ينقل الملايين من الركاب سنويًا والحفاظ على ممتلكات وأصول المرفق وتعظيم موارده.​