شيخ الأزهر ورئيس الطائفة الإنجيلية: المثلية الجنسية ثقافة دخيلة على الشرق نرفضها تماما

كتب- محمود مصطفى:

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والقس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، موقفهما الثابت من المثلية الجنسية، ورفضها رفضا تاما.

وأضافا في بيان مشترك، الخميس: "ننطلق في ذلك من تعاليم القرآن الكريم والكتاب المقدس، ونرفض محاولات فرض ثقافة دخيلة على الشرق بدعوى الحقوق والحريات، ونتمسك بالحفاظ على قيمنا الدينية والعربية والشرقية في وجه الغزو الثقافي الغربي".

وتابعا: "نحذر الشباب المسلم والمسيحي من التيارات التي تحاول خلط المفاهيم وعدم احترام هويتنا العربية؛ الإسلامية والمسيحية".

واستقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الخميس، بمقر المشيخة، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، ووفدا رفيع المستوى من قيادات الطائفة الإنجيلية؛ للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن سعادته بلقاء الأخوة والأصدقاء من الكنيسة الإنجيلية بقيادة الدكتور أندريه زكي، معربا عن خالص تهانيه بمناسبة عيد الفصح، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبات على مصر بكل الخير والأمن والحب والسلام.

وأكد شيخ الأزهر أن تلاحم المسلمين والمسيحيين وتشاركهم في جميع المناسبات والأعياد يقدم للعالم أنموذجًا حيًّا للتعايش بين أبناء الوطن الواحد، وينطلق من فهمنا الصحيح لديننا الحنيف، وليس من قبيل المجاملات أو الشكليات كما يروج البعض ممن لا يفهمون فلسفة الدين ورسالته في نشر المحبة والسلام بين الجميع، مضيفا: "حينما تجدون مني صدرا منفتحا فإنني أنطلق من رسالة موسى وعيسى ورسولنا محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم". ​