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وفاة الإعلامي محسن نوح رئيس البرامج الرياضية السابق بالتلفزيون

02:19 م الخميس 28 أبريل 2022
وفاة الإعلامي محسن نوح رئيس البرامج الرياضية السابق بالتلفزيون

الإعلامي الكبير محسن نوح

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كتب- محمد نصار:

أكد محمد الجوهري، المشرف العام على البرامج الرياضية بالتلفزيون المصري، وفاة الإعلامي الكبير محسن نوح، رئيس البرامج الرياضية السابق بالتلفزيون المصري.

وقال الجوهري، في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، إن الوفاة وقعت صباح اليوم في مستشفى قصر العيني.

وأضاف الجوهري أن الراحل تعرض لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى منذ فترة حيث خضع للعلاج حتى وافته المنية اليوم.

وأشار المشرف العام على البرامج الرياضية بالتلفزيون المصري إلى أنه من المقرر خروج الجثمان من المستشفى اليوم.​

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وفاة محسن نوح رئيس البرامج الرياضية السابق

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