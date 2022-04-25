محافظ الجيزة يوجه باستغلال الساحات أسفل محور الفريق كمال عامر

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كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة مسائية للمرور على أعمال التطوير الجارية بنطاق حى العجوزة.

شملت الجولة تفقد المحافظ شارع جامعة الدول العربية حيث تابع أعمال التطوير الجارية بإحدى القطاعات بالطريق وانتظام حركة المرور بمحيط أعمال مشروع محطات مترو الانفاق ومحور الفريق كمال عامر.

كما شملت الجولة متابعة أعمال التطوير أسفل المحور بنطاق منطقة ارض اللواء حيث تفقد راشد أعمال انشاء موقف ارض اللواء الرئيسي والمخطط ان يتسع لحوالي ٤٠٠ سيارة ميكروباص ليستوعب كافة سيارة السرفيس بالمناطق المحيطة بالإضافة لساحات انتظار ناهيا ١ وناهيا ٢ والمخطط ان يستوعب ٢٠٠ سيارة موجها بضرورة استثمار كافة المساحات الفضاء لإنشاء ساحات انتظار ومواقف لمنع اى ممارسات عشوائية قد تقام عليها إلى جانب استيعاب كافة السيارات للمقيمين والمترددين على المنطقة لمنع الإزدحام والانتظار الخاطئ وتغطية كافة القطاعات بأعمدة وكشافات الانارة لتوفير الاضاءة اللازمة بها موجها رئيس هيئة النظافة ورئيس حى العجوزة بالتنسيق مع الشركات المنفذة لرفع ناتج الاعمال اولا بأول ومنع تراكم المخلفات.

وشدد المحافظ على أن يتم مد تلك المواقف والساحات بمختلف خدمات المرافق وتوفير بارتشنات حضارية لخدمة المترددين عليها على ان يتم تسريع وتيرة العمل للانتهاء من وصلات المرافق الخاصة بها لتنفيذ اعمال الارضيات والتشطيبات.

كما وجه المحافظ بضرورة توفير مخطط شامل للمنطقة لتحقيق أقصى استفادة من المساحات وتوفير طريق رئيسى وخدمه مناسب ذهاب وعودة مع مراعاة عرض كل منها وابعاد اليوتيرنات ومطالع ومنازل الكبارى والمحور.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام و محمد نور السكرتير المساعد و ياسر سامي رئيس حى العجوزة والمهندسة هويدا خالد والمهندسة نجوي السعيد مديري مديريات الاسكان والطرق وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس ومسؤلى إدارات المرور والتسويق والشركات المنفذة.