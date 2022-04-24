نصر مجيد لأبطال القوات المسلحة.. نقيب الأشراف يهنئ السيسي والشعب بذكرى تحرير سيناء

كتب - محمود مصطفى:

هنَّأ السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري، بذكرى تحرير سيناء.

وقال نقيب الأشراف: "إن تحرير سيناء جاء بعد نصر مجيد حققته القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر عام 1973 بتضحيات وبطولات جيل أكتوبر، من رجالها الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه".

وأكد نقيب الأشراف، أن ذكرى تحرير سيناء تعد رمزًا ودليلًا على البطولات والتضحيات العظيمة التي قدمها -ولا زال يقدمها- الجيش المصري من أجل رفعة الوطن وحريته واستقلاله، معربًا عن اعتزازه وتقديره لجهود جيشنا العظيم في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وحمايتها من المتربصين بها.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل، أن يتقبل شهداء مصر الأبرار ممن ضحوا -وما زالوا يضحون- بأنفسهم، وقدموا أرواحهم فداءً لوطنهم العزيز، وأن يجعلهم في أعلى عليين، وأن يديم على مصر وشعبها نعمتي الأمن والأمان، وأن يحفظها وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.