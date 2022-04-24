اقتراح برغبة بعمل "باركود" للأكياس الصديقة للبيئة

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود عصام، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، باقتراح برغبة إلى الحكومة ممثلة في وزارتَي التجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن عمل "باركود" للأكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة.

وأشار النائب إلى أنه في ضوء توسع الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والحد من الملوثات، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم أصبح من الضروري التوجه نحو وجود منتجات صديقة للبيئة، خصوصًا تلك التي يتم التعامل معها بشكل يومي.

وقال عصام: "من الضروري أن يكون هناك (باركود) لكل الأكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة، لا سيما في ضوء التوجه نحو التخلص من استخدام المواد الملوثة للبيئة".

وأكد عضو البرلمان أن فكرة وجود باركود على الأكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة تسهم في التوسع باستخدامها، كما أنه سيقلل من محاولات الغش والتقليد، ويساعد المواطن في اختيار استخدام كل ما هو صحي ولا يتعارض مع الحفاظ على البيئة.

وطالب النائب الحكومةَ بدراسة عمل "باركود" لكل المنتجات صديقة البيئة، لا سيما أن هناك العديد من المجمعات الصناعية والتي يوجد بها مشروعات صغيرة تعمل في إنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية.