الأرصاد تكشف أسباب الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاع الضغط الجوي في طبقات الجو العليا أثر على شرق أفريقيا وأوروبا، ما تسبب في موجة من الاحترار في طبقات الغلاف الجوي.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن هناك كتلة هوائية حارة أثرت على شمال أفريقيا في اتجاه بلاد الشام وتركيا، وعملت على رفع درجات الحرارة بشكل كبير لتتجاوز معدلاتها العامة بحدود 5 لـ 7 درجات.

وأشارت إلى أن موجة برد قارس تجتاح معظم الدول الأوروبية، بعد اندفاع كتلة قطبية شديدة البرودة في اتجاه جنوب غرب القارة، وشكلت تلك الكتلة عدة منخفضات جوية وتساقطت الثلوج، وانخفاض الحرارة بشكل كبير بحيث لم تؤثر موجة كهذه في يناير الماضي وشملت هذه الموجة العواصم والمدن الرئيسية في أوروبا الغربية.

وتابعت الهيئة: "وصل أطراف الهواء القطبي حتى إلى شمال المغرب العربي، وتساقطت أمطار غزيرة فوق مناطق عدة من المغرب والجزائر، رافقتها برودة ملحوظة لم تشهد بلدان المغرب العربي مثلها طيلة أيام فصل الشتاء".