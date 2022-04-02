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ضبط أجهزة تبغ ومستحضرات تجميل مع راكب قادم من الشارقة بمطار سوهاج

10:27 ص السبت 02 أبريل 2022
ضبط أجهزة تبغ ومستحضرات تجميل مع راكب قادم من الشارقة بمطار سوهاج

ضبط أجهزة تبغ ومستحضرات تجميل مع راكب قادم من الشا

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كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار سوهاج الدولي، أجهزة التبغ المسخَّن إلكترونيا IQOS، وكمية من مستحضرات التجميل، حاول راكب مصري الجنسية تهريبها فور وصوله من الإمارات، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها والاتجار فيها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة بالإمارات على طائرة شركة العربية، اشتبه بلال ضاحي، بالأمن الجمركي، في راكب مصري الجنسية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" بمعرفة شريف أحمد مأمور الفحص، وحسن علي أبوالفتوح، مدير إدارة الفحص، أفادا بوجود كثافات وأجسام متماثلة، وتم تشكيل لجنة من دعاء فيصل ورندا محمد بحضور أحمد حسن بمكافحة التهرب، لتفتيش حقائب الراكب، عثروا معه على 5 أجهزة التبغ المسخَّن إلكترونيا IQOS، و138 قطعة أدوات مكياج بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر محمد متولي، مدير عام جمارك الأقصر والفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المواقع الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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