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تحذير جديد من التموين عبر بونات صرف الخبز: توجهوا للمكاتب خلال شهر أبريل

09:00 ص السبت 02 أبريل 2022
تحذير جديد من التموين عبر بونات صرف الخبز: توجهوا للمكاتب خلال شهر أبريل

صرف التموين

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كتب - محمد سامي

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم إرسال رسائل تحذيرية للمواطنين من خلال بون صرف الخبز، بضرورة التوجه إلى مكاتب التموين خلال شهر أبريل الجاري.

ونصت رسالة وزارة التموين التي دونتها للمواطنين في بونات صرف الخبز، على ما يلي: "برجاء التوجه إلى مكتب التموين لامتلاك سيارة حديثه".

وقالت مصادر في وزراة التموين، إن الوزير وقع على مجموعه من المعايير الجديدة الخاصة بمستحقي الدعم وأن من وصلت ليه الرساله عليه التوجه الي مكتب التموين ومعه ما يثبت عدم امتلاح سيارة حديثه من المرور والا سيتم وقف البطاقة.

كانت وزارة التموين, أرسلت رساله الشهر الماضي لمن يمتلكون مرتب حكومي مرتفع وعليه إثبات عكس ذلك ومن لم يتقدم تم وقف بطاقته في أول أبريل.

ويصرف ما يقرب من ٦٥ مليون مواطن السلع التموينيه موزعين على ٢١ مليون بطاقة بيننما يصرف ما يقرب من ٧١ مليون بطاقة خبز موزعين على مايقرب من ٢٢ مليون بطاقة.

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التموين صرف الخبز وزارة التموين والتجارة الداخلية

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