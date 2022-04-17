البابا تواصروس يصلي "الجناز العام" في مرقسية الإسكندرية (صوور)"

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال أحد السعف بالكنيسة الإنجيلية

(مصراوي):

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني صلاة الجناز العام بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، عقب انتهاء صلوات قداس عيد أحد الشعانين الذي صلَّاه قداسته بالكنيسة ذاتها.

شارك في الصلوات الآباء الأساقفة المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية وهم أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه)، الأنبا إيلاريون (قطاع غرب)، الأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية والآباء كهنة الكنيسة، وشعبها.