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رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال أحد السعف بالكنيسة الإنجيلية

05:04 م الأحد 17 أبريل 2022
  • عرض 4 صورة
    احتفال أحد السعف بالكنيسة الإنجيلية
  • عرض 4 صورة
    احتفال أحد السعف بالكنيسة الإنجيلية
  • عرض 4 صورة
    احتفال أحد السعف بالكنيسة الإنجيلية
  • عرض 4 صورة
    احتفال أحد السعف بالكنيسة الإنجيلية
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كتب- مينا غالى:

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم /الأحد/، في احتفال أحد السعف بالكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط، بحضور شعبي إنجيلي كبير من المحافظة ومشاركة راعي الكنيسة، القس رفيق ثابت.
وأكد الدكتور القس أندريه زكي -في كلمته خلال الاحتفال- أن العقيدة والسلوك وجهان لعملة واحدة، والتمسك بالكلمة المكتوبة ضرورة ملحة، والتجديد في فهم الكلمة ضرورة مهمة أيضًا؛ قائلا: "نصلي في هذه الأيام المباركة لأجل بلادنا الغالية مصر، والمصريين وسلام العالم".

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أندريه زكي الطائفة الإنجيلية أحد السعف

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