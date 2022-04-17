رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال أحد السعف بالكنيسة الإنجيلية

كتب- مينا غالى:

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم /الأحد/، في احتفال أحد السعف بالكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط، بحضور شعبي إنجيلي كبير من المحافظة ومشاركة راعي الكنيسة، القس رفيق ثابت.

وأكد الدكتور القس أندريه زكي -في كلمته خلال الاحتفال- أن العقيدة والسلوك وجهان لعملة واحدة، والتمسك بالكلمة المكتوبة ضرورة ملحة، والتجديد في فهم الكلمة ضرورة مهمة أيضًا؛ قائلا: "نصلي في هذه الأيام المباركة لأجل بلادنا الغالية مصر، والمصريين وسلام العالم".