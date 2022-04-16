يبحثون عن الشو.. برلماني ينتقد تصريحات المحافظين بشأن عدم زيادة تعريفة الأجرة

كتب- نشأت علي:

انتقد السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، تصريحات غالبية المحافظين بشأن حديثهم عن عدم زيادة تعريفة الأجرة، قائلا:" يبحثون عن الشو الإعلامي".

وأوضح شمس الدين، أن تعريفة الأجرة ارتفعت بعد زيادة سعر البنزين"، مشيراً إلى أن غالبية سيارات الأجرة تعمل بالسولار الذي لم ترتفع أسعاره.

وأضاف عضو مجلس النواب، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم، لتوجيهه إلى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه كلما تم تسعير أسعار البنزين يقوم أصحاب وسائقو سيارات الأجرة بزيادة تعريفة الأجرة، منوهًا بأن هناك مشكلات متعددة تقع بين المواطنين والسائقين.

وأكد النائب أنه كان يجب على جميع المحافظين القيام بجولات مفاجئة على مختلف المواقف؛ لضبط جميع المخالفين الذين قاموا برفع تعريفة الركوب الحالية لسيارات الأجرة والسرفيس، وإلزام مسؤولي المواقف وإدارة المرور بمتابعة مواقف سيارات السرفيس والأجرة مع وضع الملصق الخاص بسيارة السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة، مع تكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من إدارات المرور ومديريات التموين وإدارة المواقف، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين؛ لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وقال شمس الدين إن هذه المشكلات أصبحت تتكرر بسبب عدم قيام المحافظين ومسؤولي المحليات بدورهم في الرقابة على المواقف ومواجهة ظاهرة زيادة تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، مؤكداً ضرورة الرقابة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقامت وزارة البترول والثروة المعدنية، بتحريك أسعار الوقود مع تثبيت أسعار السولار؛ ليتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، كالآتى: 7,50 جنيه للتر بنزين 80 و8,75 جنيه للتر البنزين 92 و9,75 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.​