تحذير برلماني من استغلال زيادة البنزين في رفع أسعار أجرة الركوب

كتب- نشأت علي:

حذَّر النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، من استغلال البعض تحريك أسعار البنزين في رفع أسعار تعريفة الركوب، رغم إعلان الحكومة عدم وجود أي زيادات في أسعار الركوب، نظرًا لاستقرار أسعار السولار.

وأوضح البنا، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه مع دخول إجازات الأعياد يستغل بعض السائقين الأمر في رفع أسعار تعريفة الركوب، خصوصًا في المواقف الإقليمية؛ الأمر الذي قد يدفعهم إلى استغلال التحريك الذي تم في سعر البنزين بزيادة الأسعار، وتحميل المواطنين أعباء إضافية دون وجه حق.

ودعا عضو مجلس النواب إلى ضرورة قيام الحكومة عن طريق وزارة التنمية المحلية بالرقابة على المواقف لمنع استغلال المواطنين في رفع أسعار تذاكر الركوب.

وأوضح البنا أن جميع سيارات نقل الركاب تعمل بالسولار، وبالتالي لم تتأثر بتحريك الأسعار الذي تم في البنزين، قائلًا: لذلك لا بد من ضرورة أن تكون هناك رقابة صارمة على المواقف لمنع استغلال المواطنين.

ودعا عضو مجلس النواب، المواطنين إلى التعامل بإيجابية مع أية مخالفات، من خلال سرعة الإبلاغ عن أية زيادات في أجرة أو تذاكر الركوب.

يُشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، قررت في اجتماعها عقب انتهاء شهر مارس الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية؛ وذلك للربع السنوي من أبريل حتى يونيو 2022.

وجرى تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الجمعة 15 أبريل الجاري: كالآتي 7,50 جنيه للتربنزين 80، و8,75 جنيه للتر البنزين 92، و9,75 جنيه للتر بنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه، ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

ونفت الحكومة، زيادة أسعار تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات.​