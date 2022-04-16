سامح عاشور لمصراوي: لا أدرس الاستقالة من الشيوخ.. وهناك إشكالية في الترشح للمحامين

كتب- محمد عمارة:

قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، إنه يدرس حاليًّا الوضع القانوني، إذا ما رغب في الترشح لانتخابات نقابة المحامين، المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة، بعد وفاة الدكتور رجائي عطية.

وأضاف عاشور، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم السبت: أدرس الوضع من الناحية القانونية؛ لأن بعض الزملاء في المجلس أرادوا خوض انتخابات نقابة المهندسين، التي عقدت الشهر الماضي، وتم صدور أحكام بأنه لا يجوز لهم ذلك.

وتابع عاشور: لا أدرس الاستقالة من "الشيوخ" كما كتبت بعض المواقع؛ دراسة الاستقالة معناها أنني قررت الترشح لانتخابات نقابة المحامين وحسمت قراري، ووجدت أن وجودي في "الشيوخ" يمثل عائقًا، وهذا لم يحدث حتى الآن.

كان نقيب المحامين رجائي عطية، وافته المنية، يوم السبت 26 مارس الماضي، إثر تعرضه إلى وعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.

وأعلن صلاح سليمان، عضو مجلس نقابة المحامين، أن نقيب المحامين رجائي عطية توفي داخل إحدى محاكم الجنايات.

ورأس رجائي عطية منذ 15 مارس 2020 نقابة المحامين المصرية خلفًا لسامح عاشور.

وبعد خلو منصب النقيب، يستعرض مصراوي الموقف الحالي لنقابة المحامين وفقا لما نص عليه قانون النقابة، وذلك على النحو التالي:

- نصت المادة 142 من قانون نقابة المحامين رقم 17 لسنة 1983، وتعديلاته الصادرة بقانون رقم 147 لسنة 2019، على أنه "إذا شغر مركز النقيب لأي سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون من يزاول المهنة مستقلا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب".

وبحسب الوضع الحالي ووفقًا للقانون، فقد كان يتبقى على مدة نقيب المحامين عامين كاملين، ومن ثم فإنه سيتم الدعوة من قِبل مجلس النقابة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية من فترة نقيب المحامين، لحين انتهاء المدة القانونية له.​