لقاء السيسي قادة القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان يتصدر اهتمامات الصحف

القاهرة- (أ ش أ):

تصدر أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوي ولقاؤه بقادة القوات المسلحة؛ بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت.

ففي (الأهرام) وتحت عنوان (الرئيس: الشعب يقدر تضحيات القوات المسلحة دفاعا عن أمن مصر وسلامتها)، قالت الصحيفة "إن الرئيس السيسي، التقى، أمس، بقادة القوات المسلحة عقب أداء صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوي.. وأشاد الرئيس بجهود القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بكل تفان وإخلاص على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية للدولة المصرية، مؤكدا أن الشعب المصري يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة، دفاعا عن أمن مصر وسلامتها.

ونقلت الصحيفة تصريح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي قدم التهنئة لقادة القوات المسلحة؛ بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وأدار حوارا تناول خلاله كل الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية، وتأثيرها على المنطقة.

وأضافت الصحيفة أن الدكتور الشحات السيد عزازي، أم الصلاة بعد أن ألقى خطبة الجمعة بعنوان "رمضان شهر الجد والعمل والانتصارات"، والتي قال خلالها إنه في يوم العاشر من رمضان كان نشيد الجنود المصريين "الله أكبر.. الله أكبر على الحصون" فدكت "الله أكبر على القلاع" فأبيدت "الله أكبر على كل مانع" فلم يكن دون النصر من الله مانع، فعبر وانتصر، فأحيا أمة ورفع رأس المسلمين والعرب، مستشهدا بالآية الكريمة: "إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُم".

وتحت عنوان (مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للأقصى)، قالت صحيفة (أخبار اليوم) إن مصر أدانت اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك وما تبع الاقتحام مـن أعمال تعرض لها الفلسطينيون في باحات المسجد الأقصى، مما أسفر عن إصابة واعتقال العشرات.

ونقلت الصحيفة تأكيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ ضرورة ضبط النفس وتوفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين والسماح لهم بأداء الشعائر في المسجد الأقصى، وأعاد المتحدث باسم وزارة الخارجية التأكيد على رفض العنف والتحريض بجميع أشكاله، محذرا من مغبة ذلك على الاستقرار والأمن في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.

وفي الشأن المحلي أيضا، وتحت عنوان ("الصحة" تبدأ إنشاء مجمع التبريد اللوجستي لحفظ اللقاحات)، قالت (المصري اليوم) إن وزارة الصحة بدأت الأعمال الإنشائية لمجمع التبريد اللوجستي الخاص بحفظ اللقاحات، في مجمع مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر.

ونقلت الصحيفة قول الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، إنه تم وضع خطط لنقل تكنولوجيا تصنيع مختلف أنواع اللقاحات والأمصال، بالإضافة إلى التعاون في تجهيز مجمع التبريد اللوجستي الذي يتم تدشين أعمال إنشائه.. ولفت إلى أن التعاون بين مصر والصين في مجال توفير وإنتاج لقاحات فيروس كورونا، أثمر عن إنتاج أكثر من 30 مليون جرعة محليا من لقاح "فاكسيرا- سينوفاك" خلال عام.

وأكد القائم بأعمال وزير الصحة أهمية الشراكة بين "فاكسيرا" وشركة "سينوفاك" الصينية، في إنشاء مجمع لوجستي للتبريد وحفظ اللقاحات والأمصال وفقا لمواصفات منظمة الصحة العالمية، بطاقة استيعابية 150 مليون جرعة، إلى جانب حفظ المواد الخام، في إطار استراتيجية الدولة التي تهدف إلى أن تصبح مصر مركزا لإنتاج اللقاحات وتغطية احتياجات دول إفريقيا.

ودوليا ، وتحت عنوان (المصلحة الوطنية الليبية.. "فوق أي اعتبارات").. قالت (الجمهورية) "إنه لليوم الثالث على التوالي استمر، أمس، انعقاد أعمال لجنة المسار الدستوري الليبي الذي تستضيفه مصر برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الليبيين".

ونقلت الصحيفة عن مصادر ليبية قولها "إن اجتماعات المسار الدستوري تتواصل وسط أجواء تتسم بالإيجابية وحرص من المشاركين على التشاور لضمان إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات"، وذكرت المصادر الليبية أن اجتماعات المسار الدستوري تطرقت لبحث الآليات التنفيذية المطلوبة لإقرار الأساس الدستوري والتشريعي للانتخابات الوطنية بليبيا.