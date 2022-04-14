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أمسية رمضانية لعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وفرقتها بالأوبرا .. اليوم

04:00 ص الخميس 14 أبريل 2022
أمسية رمضانية لعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وفرقتها بالأوبرا .. اليوم

عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز

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(مصراوي):

تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وفرقتها ضمن فعاليات الأوبرا الرمضانية حفلا فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس 14 أبريل على المسرح المكشوف.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التي أعادت نسمة صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها أنا قلبي دليلي ، يونس ، أكدب عليك ،حارة السقايين ، ديسباسيتو ، سهر الليالي ، حالو يا حالو ، 3 دقات ، في هويد الليل و تيكو تيكو وغيرها .

نسمة عبدالعزيز بدأت دراستها الموسيقية في كونسرفتوار القاهرة في سن مبكرة وتخصصت في العزف على آلات الإيقاع، قدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح الأوبرا ولقبها الجمهور والنقاد بأميرة الإيقاع نظراً لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية.

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