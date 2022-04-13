رئيس "الرعاية الصحية" يوجه بالتحديث الدوري للبروتوكولات العلاجية

كتب - أحمد جمعة:

أطلق الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مؤشر التنافسية المؤسسية لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد - الأقصر - الإسماعيلية"، لافتًا إلى قياس المؤشر ومنها قياس "الجودة، التكلفة، معدلات رضاء المنتفعين" بشكل دوري أسبوعيًا بما يحقق التنافسية في الأداء بين العاملين بالفروع والمنشآت الصحية التابعة للهيئة بتلك المحافظات، ويضمن تحقيق أعلى جودة من الرعاية الصحية للمرضى، وذلك تماشيًا مع مرحلة التميز المؤسسي للهيئة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لرئيس هيئة الرعاية الصحية، بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر، لمتابعة سير العمل بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، وأعضاء المجلس التنفيذي للهيئة من مدراء الإدارات المركزية والعامة، وبمشاركة مدراء الأفرع بالمحافظات عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

واطلع السبكي، على نتائج تشكيل اللجان الطبية العليا، والتي تختص بمتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث، وكذلك متابعة تنفيذ لائحة السياسات الخاصة بالهيئة الطبية بالمستشفيات، وتقييم دور اللجان في المستشفيات، وغيرها من المهام كأداة تنفيذية لتوصيات المجلس الاستشاري الطبي للهيئة.

ووجه السبكي، بمراجعة بروتوكولات وأدلة العمل الإكلينيكية الاسترشادية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة، بالتعاون مع المجلس الاستشاري الطبي للهيئة، إلى جانب عقد جلسات عمل مستمرة لضبط نظم التشغيل وفق معايير عمل موحدة، بما يمتلكه المجلس الاستشاري الطبي من خبرات وكفاءات علمية هائلة قادرة على التحديث الدوري للبروتوكولات وأدلة العمل الاسترشادية، ومشيرًا إلى أهمية الفصل في وضع السياسات عن التطبيق مع العمل بشكل تكاملي، مما يضمن تحقيق رؤية الهيئة بتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية.



وأكد، أن العمل وفق بروتوكولات علاجية موحدة وأدلة استرشادية مطابقة لأحدث المعايير العالمية هي دستور عمل الهيئة، وأكبر ضمانة لتوفير خدمات رعاية صحية آمنة ذات جودة عالمية للمرضى، وموجهًا بوضع نسبة من معايير تقييم الأداء المؤسسي على الالتزام بالأدلة الإكلينيكية للعمل والإرشادات والبروتوكولات العلاجية.

كما وجه الدكتور أحمد السبكي، بتشكيل لجنة لطب الأسرة لإنهاء البروتوكولات الخاصة بمجالات تطور طب الأسرة بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، لضمان توفير أفضل خدمات والرعاية الصحية الأولية للمرضى، والتي تمثل 80% من احتياجاتهم للرعاية الصحية.

وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال الاجتماع التقارير الخاصة بنتائج حصر الاحتياجات التدريبية للقوى البشرية العاملة بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات، لاستمرارية رفع كفاءتهم وتنمية قدراتهم بما يتماشى مع تطورات العمل، ويضمن تحسين مخرجات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وأشاد السبكي، بأداء إدارة الموارد البشرية فيما يتعلق باستراتيجيات التدريب وبدء برامج التهيئة للكوادر الطبية وغير الطبية للعاملين بهيئة الرعاية الصحية خلال هذا الشهر، للاستثمار الدائم في العنصر البشري من خلال التدريب على أدلة العمل الإجرائية والتي تحتوي على أهداف وسياسات وإجراءات عمل كل إدارة على حده، بالإضافة إلى التدريب على برنامج التهيئة والذي يرتكز على التعريف بالرؤية والرسالة والقيم للهيئة، مرورًا بالتعريف بقيادات الهيئة، والهيكل التنظيمي، وصولًا إلى شرح نظم التشغيل ومبادئ مكافحة العدوى، وكذلك مبادئ الجودة الصحية والسلامة والصحة المهنية، مما يضمن تعزيز التحسين المستمر لبيئة العمل ورفع كفاءة الأداء التشغيلي.

وأكد السبكي، أهمية التدريبات وتناقل الخبرات بين القوى البشرية العاملة بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات، بهدف توحيد أنظمة التشغيل وبما يحدث التناغم في منظومة العمل بين الإدارات والفروع والمنشآت الصحية التابعة لها بالمحافظات لإظهار الهيئة بالصورة المشرفة التي تليق بها وتستحقها، مشيرًا إلى أن ذلك الإنجاز يعد ضمن إنجازات الهيئة التي يتم تنفيذها مما يضمن تحقيق رؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية.