Masrawy logo white

إعلان

10 وفيات.. بيان رسمي بشأن حادث تصادم الأتوبيس السياحي بأسوان

12:37 م الأربعاء 13 أبريل 2022
10 وفيات.. بيان رسمي بشأن حادث تصادم الأتوبيس السياحي بأسوان

حادث تصادم أتوبيس سياحي بسيارة نقل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ30 سيارة إسعاف إلى موقع حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، بين أتوبيس سياحي وسيارة ربع نقل، بطريق «أبو سمبل – أسوان».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن سيارات الإسعاف قامت بنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 10 من ركاب الأتوبيس، وإصابة 14 أخرين من جنسيات مختلفة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الإصابات تراوحت ما بين جروح قطعية، وكسور، وسحجات وكدمات متفرقة، مؤكدا تلقي المصابين لكافة الخدمات الطبية والإسعافية اللازمة، وتوافر المستلزمات الطبية وأكياس الدم من جميع الفصائل في المستشفى.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، قد وجه بسفر رئيس قطاع الطب العلاجي لمتابعة توفير أقصى درجات الرعاية الصحية للمصابين في هذا الحادث الأليم.

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
حادث أتوبيس أسوان حادث أتوبيس سياحي حادث طريق أبوسمبل وزارة الصحة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. تحذير من دواء مغشوش للأطفال بالأسواق.. وهذه طريقة اكتشافه (مستند)
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا