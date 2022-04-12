Masrawy logo white

إعلان

ارتفاع جديد في الحرارة السبت المقبل.. والأرصاد تكشف التفاصيل- بيان

03:49 م الثلاثاء 12 أبريل 2022
ارتفاع جديد في الحرارة السبت المقبل.. والأرصاد تكشف التفاصيل- بيان

الطقس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 16 أبريل 2022 يوجد ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وكشفت الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، تفاصيل طقس أول 3 أيام من الأسبوع القادم.

طقس السبت 16 أبريل 2022

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الأحد 17 أبريل 2022

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الاثنين 18 أبريل 2022

  • نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.
  • طقس-6-أيام

تخفيضات كبيرة على أسعار ياميش رمضان

اعرف الاسعار
الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل..سعر الدولار اليوم يتجاوز 18.5 جنيه في البنوك بنهاية التعاملات
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا