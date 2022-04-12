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فرز عشوائي بصالات الوصول بالمطارات للقادمين من الخارج وغير المسجلين على المنصة الجديدة

03:57 م الثلاثاء 12 أبريل 2022
فرز عشوائي بصالات الوصول بالمطارات للقادمين من الخارج وغير المسجلين على المنصة الجديدة

حجر صحي

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كتب- محمد عبيد:

تلقت سلطة الطيران المدني خطابًا جديدًا من إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، يتعلق بإلزامية قيام القادمين من الخارج بالتسجيل على المنصة الإلكترونية الجديدة، في إطار جهود الدولة المصرية لتسهيل إجراءات الوصول وانسيابية الحركة، وعدم حدوث تكدسات في صالات الوصول.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، في خطابها الموجه إلى سلطة الطيران المدني، بالسماح بدخول المسافرين القادمين من الخارج دون التسجيل على المنصة؛ خصوصًا أنها في مرحلة الوضع التجريبي.

وتابعت الوزارة بأن أطباء الحجر الصحي بالمطارات والمنافذ، سوف يقومون بالفرز العشوائي للمسافرين في صالات الوصول بنسبة تتراوح من 2% إلى 5% من الركاب على الطائرة، لحين الإعلان بشكل رسمي عن انتهاء الفترة التجريبية، والعمل بشكل كامل على المنصة لجميع الركاب القادمين.

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