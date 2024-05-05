هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل بشأن "هل يجوز صلاة ركعتين فقط بأكثر من نية كصلاة قيام الليل وسنة العشاء؟".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول إنما الأعمال بالنيات ولكل إمرء ما نوى، فتعدد النيات أو التشريك بالنية كل جائز وعليه ثواب وأجر من الله سبحانه وتعالى".

وتابع: "ويمكن أيضا قراءة القرآن الكريم ووهب ثوابه إلى أى شخص، والأكثر فى الثواب والأجر هو كل صلاة لواحدها".