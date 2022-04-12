"قومي حقوق الإنسان" ينظم زيارة لأسواق شرق القاهرة اليوم

كتب- محمد نصار:

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان -لجنتي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية- زيارة تفقدية للأسواق في منطقة شرق القاهرة.

وتشمل الزيارة تفقد عدد من الأسواق ومنافذ البيع للسلع والمواد التموينية، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل 2022 لمتابعة توافر السلع الغذائية والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة.

وصرح الدكتور أيمن زهري، رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، بأن هذه الزيارة تأتي في إطار خطة عمل اللجنة ومتابعة المجلس بصفة عامة للأوضاع الاقتصادية وعلاقتها بالحقوق الاقتصادية وتأثرها بالأحداث الجارية في العالم.