السياحة: السويس تستقبل 120 سائحاً قادما على متن أحد البواخر السياحية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، استقبال مكتب هيئة تنشيط السياحة بمحافظة السويس 120 سائحاً من مختلف الجنسيات على متن أحد البواخر السياحية التي وصلت ميناء العين السخنة اليوم والقادمة من ميناء العقبة بدولة الأردن.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار زيارة اليوم الواحد قبل مغادرتها وتوجهها إلى ميناء رودس بدولة اليونان.

من جانبهم، توجه السائحون إلى القاهرة لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة والجيزة والتي من بينها زيارة منطقة آثار أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير وقلعة صلاح الدين الأيوبي، بالإضافة إلى الاستمتاع بأجواء نهر النيل الساحرة.