ارتفاع مرتقب لأسعار الشقق.. ما هو أفضل وقت للشراء؟ و3 نصائح قبل الاختيار

كتب- محمد عبدالناصر:

توقع مطورون عقاريون، تأثر قطاع العقارات بشكل كبير ومباشر بالأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع القرارات الاقتصادية الاخيرة التى أعلن عنها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة والتي تمثلت في رفع سعر الفائدة بقيمة 1% وارتفاع سعر الدولار لـ 18.30 بعد أن كان الدولار بـ 15.65 جنيه.

ونتيجة قرار البنك المركزي، أعلن بنكا الأهلي ومصر توفير شهادة استثمار لمدة عام، بفائدة 18%، والتي حصدت أكثر من 500 مليار جنيه حتى الآن.

مصراوي سأل متعاملين في القطاع العقاري، عن أفضل وقت للشراء وأهم النصائح التي لابد من تطبيقها قبل شراء أي وحد عقارية.

المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد، قال إن الوقت الحالي مناسب لشراء عقار جديد مهما كان هناك زيادة في الأسعار، فحالة الطلب على الشراء لن تتوقف نتيجة الاحتياج الشديد للعقار، فهناك طلب متراكم من السنوات السابقة بشكل كبير.

وأكد فوزي لمصراوي، أن أي مشتري لوحدة سكنية عليه اتباع عدة نصائح، أولا البحث في سابقة أعمال المطور العقاري ومتابعة تنفيذ المشروعات التي أعلن عنها قبل ذلك، وهل التزم بالتسليم ومستوى التشطيب أم لا، ثم التأكد من كافة الموافقات والتصاريح المتعلقة بالمشروع الجديدة ثم الإقبال على عملية الشراء.

وقال أيمن سامي، مدير جيه إل إل-مصر للاستشارات العقارية، إن أسعار الوحدات السكنية ارتفعت بنسبة 8% خلال العام الجاري، متوقعا أن تشهد ارتفاعات تدريجية خلال 2022 بقيم تتراوح بين 10 إلى 15%، نتيجة موجة التضخم العالمية التى بدأت خلال الربع الأخير من 2021.

وأضاف سامي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الوقت الحالي هو الأفضل للشراء، لافتًا إلى أن أسعار العقارات لن تنخفض خلال الفترة المقبلة حتى بعد انتهاء موجة التضخم العالمية والتي ستحتاج إلى وقت لحدوث ذلك".

أشار إلى أن الطلب الأكبر في الوقت الحالي بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وتوسعات زايد وأكتوبر، بحيث تزداد توجهات العملاء الراغبين في الاستفادة من توجه السياحة لمنطقة الغرب مقابل توجه العملاء الباحثين عن سكن وخدمات لمنطقة شرق القاهرة.

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