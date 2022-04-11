يوفر 30 ألف فرصة عمل.. أبرز مميزات مشروع "العلمين ريفيرا" السياحي

كتب - محمود مصطفى:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ اليوم، لاستعراض مقترح مشروع "العلمين ريفيرا" السياحي بالمنطقة الغربية بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي عدد من المكاتب الاستشارية والشركات المصرية والعالمية.

ويستعرض "مصراوي" أبرز مميزات المشروع، طبقا لما ذكره السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، وهي كما يلي:

- المشروع يعد وجهة سياحية للساحل الشمالي على مدار العام.

- يشمل إقامة 10,250 غرفة فندقية، و3,975 شقة فندقية.

- يوفر المشروع 30 ألف فرصة عمل.

- تم إعداده بالتعاون مع عدد من الشركات والمكاتب الاستشارية العالمية الكبرى المتخصصة في مجال التطوير السياحي والفندقي.

- مقترح إقامته على مساحة نحو 10 ملايين م2.

- يضم المشروع "المارينا، ومنطقة ترفيهية للأسر، وأماكن لممارسة الرياضات المائية، وأندية الشواطئ، وأندية الجولف، ومحلات التجزئة والمطاعم".

- يشمل المشروع "إقامة مدينة طبية، ومركز استشفاء، وكذا مركزا للإبداع والتعليم، ومدرسة دولية، وقاعة مؤتمرات".

- يستهدف المشروع، إنشاء مجموعة من الفنادق ذات العلامات التجارية العالمية المصممة بشكل مبتكر في الساحل الشمالي، مثل"ماريوت"، و"أكور"، و"روتانا"، والتي تقوم بدور المشغل للفنادق التي سيتم إنشاءها.