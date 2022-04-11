وزير التنمية المحلية يكشف موعد انتهاء أزمة المواقف العشوائية

كتب- نشأت علي:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن هناك أعدادًا يصعب حصرها من الأسواق العشوائية والمواقف، والرئيس تدخل لتطوير هذه الأسواق؛ وهي تكلف مبالغ كبيرة جدًّا.



وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك أسواقًا يتم تطويرها في الإسكندرية تكلف ٨٠٠ مليون جنيه، مشيرًا إلى سوق الجملة بالإسكندرية؛ وهو بديل للسوق الحالية.

وقال وزير التنمية المحلية: "الرئيس كلفنا بتوفير أماكن قبل ترك المواطنين أماكنهم لإنهاء مشكلة الأسواق العشوائية؛ بالتوازي مع تطبيق برنامج حياة كريمة".

وتابع شعراوي بأن الأمم المتحدة صنفت الوزارة خلال السنوات الماضية بأن لديها أفضل مشروعات للتنمية المتكاملة، مشيرًا في هذا إلى هيئة تنمية الصعيد.

وأشاد وزير التنمية المحلية بمواقف وكيل البرلمان النائب محمد أبو العينين، خلال الاجتماع، قائلاً: "مواقف نعتز بها في مجالات عدة؛ اقتصاديًّا وصناعيًّا ومهما تحدثت لن أوفيه حقه".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وحضور النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، اليوم الإثنين؛ لمتابعة ومناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع والترع والمصارف، وذلك في ضوء بدء التطبيق الفعلي لأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار اللائحة التنفيذية المنفذة لأحكامه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2022، فضلًا عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الشركة العربية للتصنيع.