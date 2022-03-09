رائدات المستقبل.. انتصار السيسي تعرب عن سعادتها بإطلاق "دوى ونورة" لتمكين الفتاة المصرية

كتب - محمد سامي:

أعربت السيدة انتصار السيسي، عن سعادتها بإطلاق مبادرتي "دوى ونورة"، لتمكين الفتاة المصرية.

وقالت السيدة انتصار السيسي في منشور لها على "فيسبوك|"، الأربعاء:"أود أن أعرب عن سعادتي بإطلاق مبادرتي "دوى" و"نورة"، لتمكين الفتاة المصرية، في إطار مشروعنا القومي لتنمية الأسرة المصرية، لا سيما في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشارت إلى أن فتيات مصر هن رائدات المستقبل وصانعات القادة، ومن ثم فإن الاستثمار فيهن استثمار في بناء المستقبل، وقد أثبتن دائما أنهن على قدر الثقة والتحدي.

وتابعت:"دعمي الدائم لكل بنات مصر في الحصول على كل حقوقهن وتنمية مهاراتهن، كخطوة أساسية لتحقيق النهضة المنشودة".