بحضور وزيرة التخطيط.. الأزهر ينظم احتفالية لتكريم الفائزين في المسابقة العالمية للوافدين غدا

كتب - محمود مصطفى:

ينظم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، غدًا، احتفالية كبرى لتكريم الفائزين في المسابقة العالمية للطلاب الوافدين والأجانب "مواهب وقدرات"، تحت شعار "تنمية واستدامة"، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وتقام الاحتفالية في تمام التاسعة والنصف صباحًا بمركز الأزهر للمؤتمرات، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نهلة الصعيدي، مدير مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، ولفيف من قيادات وعلماء الأزهر والشخصيات العامة.

وتسعى مسابقة "مواهب وقدرات" إلى اكتشاف مهارات الوافدين والأجانب الدارسين بالأزهر، وصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم وتحسين أدائهم والاستثمار الأمثل لطاقاتهم، ورعايتهم علميًا وفنيًا وثقافيًا واجتماعيًا، وترسيخ المنهج الأزهري في عقولهم؛ بهدف تحصينهم من الأفكار التي لا تتفق مع المنهج الوسطي، وحمايتهم من استغلال بعض التيارات المتطرفة.

وتدور مسابقة "مواهب وقدرات" حول العديد من المحاور والمجالات أبرزها؛ حفظ وترتيل القرآن الكريم، واكتشاف مواهب الطلاب الوافدين في مجالات الثقافة الإسلامية والخطابة وفنون التواصل وتأليف وإلقاء الشعر والموشحات، والزجل وبراعة التحدث باللغات الأجنبية عن العلوم والآداب الإسلامية، بالإضافة إلى اكتشاف مواهب الخط العربي والرسم والزخرفة والأشغال الفنية وفنون الكتابة الإبداعية، وفنون التمثيل، ومهارات البحث العلمي.