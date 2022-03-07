القائم بأعمال وزير الصحة يكشف الحالة الصحية للفنان سمير صبري

(مصراوي):

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، عن الحالة الصحية للفنان سمير صبري، مؤكدًا أنه فنان محترم ومحبوب، والرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعلاجه وتم نقله لمستشفى القوات المسلحة بالمعادي.

وأضاف "عبدالغفار" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، اليوم الاثنين، أنه جار تحضير الفنان سمير صبري، لإجراء عملية جراحية وحالته الصحية جيدة، مشيرًا إلى أنهم يتلقون توجيهات رئاسية بعلاج من 7 إلى 10 حالات يوميًا.

وأشار القائم بأعمال وزير الصحة، أن لجنة إدارة الأزمات ستجتمع قبل شهر رمضان لتحديد الوضع، وتتخذ القرارات المناسبة للمرحلة، لافتًا إلى أنه أحد أعضاء هذه اللجنة، وسيتم تحديد مصير موائد الرحمن خلال شهر رمضان، قائلا "مازال الأمر مبكرًا لتحديد هذا الأمر"، حيث إنه يتعلق بالوضع الوبائي وعدد الإصابات.