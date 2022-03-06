تاج الدين: قريبًا مصر تعود إلى الحياة ما قبل كورونا



كتب– أسامة علي:

زف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، بشرى سارة للمصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر بسبب فيروس كورونا.

وقال عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية، على برنامج "صالة التحرير" بقناة "صدى البلد"، إن مصر تقترب تدريجيًا من الوصول لتخطي المرحلة الجارية والعودة للحياة لما قبل كورونا، مضيفا: "بعد انتهاء الموجة اللي احنا فيها؛ أعتقد على الصيف إن شاء الله".

ولفت مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية إلى أنه حال تطعيم 75% من السكان يمكن أن يساهم هذا في عودة الحياة الطبيعية؛ لكن ذلك لا يمنع العدوى.

وأضاف مستشار الرئيس، أن العالم مرتبك بسبب فيروس كورونا، أو المعارك الحربية والمشاكل الإقليمية والعالمية، لافتًا إلى وجود نظرة سياسية رفيعة تعمل، بقدر المستطاع، على توفير الغذاء والملبس والمسكن والصحة، وإنه على التوازي مع ذلك تعمل الدولة على توفير الاحتياطي الاستراتيجي من الغذاء والأجهزة.

وأكد عوض تاج الدين، أن مصر من الدول التي لم تتأثر كثيرًا بجائحة كورونا بشكل كبير، ولكن تأثرت بشكل جزئي، لافتًا إلى أن الفيروس مازال متفشيًا في العالم أجمع "عدد الحالات بيقل؛ إنما لسه الفيروس موجود".