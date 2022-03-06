مشيرة خطاب: الاستراتيجية الوطنية رفعت سقف حقوق الإنسان في مصر

كتب- محمد نصار:

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الأولوية التي تحكم عمل المجلس خلال الفترة المقبلة هي تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثنية على تلك الخطوة ولاسيما أنها أسهمت في رفع سقف حقوق الإنسان، لافتة إلى أن المجلس يعكف على وضع خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية، وعلى استعداد للتحرك في هذا الإطار.

وأضافت خطاب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة التقرير السنوي الخامس عشر 2019-2020 للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس في حالة انعقاد دائم وفي حالة تواصل وتشاور دائم مع شركاء التنمية وأبرزهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وتقدمت السفيرة مشيرة خطاب بالشكر للنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على تلبية الدعوة، معبرة عن سعادتها وتفاؤلها الكبير لردود الفعل التي أعقبت التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وما استتبعه من أسلوب ديمقراطي لأول مرة في تعيين أعضائه لاسيما وأنه يعد أول تشكيل يتم تعيينه بمسار ديمقراطي.

وعبرت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن فخرها لأنها جزء من هذا التشكيل ولأنها أول سيدة منذ إنشاء المجلس تتولى هذا المنصب، ووجود نحو 44.5% من الأعضاء من السيدات ووجود نصف أعضاء المجلس من المجتمع المدني.

ورحب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالسفير مشيرة خطاب، وحالة التعاون القائمة بين اللجنة والمجلس.

وقال رضوان إن إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يمثل ميثاقا وعهدا والتزاما من السلطة التنفيذية تجاه المواطن المصري، لافتا إلى أن تضافر الجهود سيمثل إضافة قوية في هذا الملف.

وبحسب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فإن المجلس القومي لحقوق الإنسان بدأ بداية قوية ويتطلع لتوثيق العلاقات بين السلطة التشريعية والمجلس للوقوف على ما جاء من بنود في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.