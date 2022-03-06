"تضامن النواب" تناقش ملفات حياة كريمة وتنمية الأسرة ومواجهة القضية السكانية

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إنه اتفقنا مع أكثر من ممثلي 32 ألف جمعية بالتشابك بين الجمعيات الأهلية والجهات الحكومية المعنية، في الاجتماع الأول للجنة؛ لتذليل أي معوقات لنصل إلى المساهمة في أحد المشروعات القومية التي من الممكن أن نسهم فيها مثل حياة كريمة أو معالجة القضية السكانية أو تنمية الأسرة المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للجنة تضامن النواب، اليوم الأحد .

وتابع القصبي: في اجتماع اليوم نمهد الطريق حتى يستطيع المجتمع المدني أن ينطلق بلا معوقات؛ لذلك وجهنا الدعوة إلى بعض الجهات المعنية وشرفنا بالحضور كل من أيمن عبد الجواد مساعد وزير التضامن، وطلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، وشريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزي، ومن ممثلي وزارة الصحة كل من العميد سامي الهدهد وسامي نوح ومحمد عدلي، ومن ممثلي وزارة الكهرباء الكهرباء كل من جابر دسوقي وعمرو إسماعيل مهدي وعبير كمال الدين وعبد العظيم محمد، وممثلي وزارة الاتصالات وعدد من السادة النواب وأعضاء لجنة التضامن الاجتماعي .