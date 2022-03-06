مستعدون للتحرك.. خطاب: الاستراتيجية الوطنية رفعت سقف حقوق الإنسان في مصر

كتب- نشأت علي:

قالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الأولوية التي تحكم عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، هي تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثنيةً على تلك الخطوة؛ لا سيما أنها أسهمت في رفع سقف حقوق الإنسان، لافتةً إلى أن المجلس يعكف على وضع خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية، ومستعدون للتحرك في هذا الإطار.

وأضافت خطاب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان؛ لمناقشة التقرير السنوي الخامس عشر 2019-2020 للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور عدد لافت من أعضاء لجنة حقوق الإنسان ومن المجلس القومي لحقوق الانسان، أن المجلس في حالة انعقاد دائم وفي حالة تواصل وتشاور دائم مع شركاء التنمية، ويأتي أبرزهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وتقدمت خطاب بالشكر إلى النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على تلبية الدعوة، معبرةً عن سعادتها وتفاؤلها الكبير لردود الفعل التي أعقبت التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وما استتبعه من أسلوب ديمقراطي لأول مرة في تعيين أعضائه، لا سيما أنه يعد أول تشكيل يتم تعيينه بمسار ديمقراطي.

وعبرت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن فخرها لأنها جزء من هذا التشكيل، ولأنها أول سيدة منذ إنشاء المجلس تتولى هذا المنصب، ووجود نحو 44.5% من الأعضاء من السيدات، ووجود نصف أعضاء المجلس من المجتمع المدني.

ورحَّب النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالسفيرة مشيرة خطاب، وحالة التعاون القائمة بين اللجنة والمجلس.

وقال النائب طارق رضوان إن إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يمثل ميثاقًا وعهدًا والتزامًا من السلطة التنفيذية تجاه المواطن المصري، لافتًا إلى أن تضافر الجهود سيمثل إضافة قوية في هذا الملف.

وحسب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فإن المجلس القومي لحقوق الإنسان بدأ بداية قوية وأنه يتطلع لتوثيق العلاقات بين السلطة التشريعية والمجلس للوقوف على ما جاء من بنود في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.