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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 مارس 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات

03:30 ص الأحد 06 مارس 2022
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 مارس 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة

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كتب– أسامة علي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 6 مارس، الموافق 3 شعبان 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

موعد أذان الفجر 4:50 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:07 صباحاً

موعد أذان العصر 3:27 مساءً

موعد أذان المغرب 5:54 مساءً

موعد أذان العشاء 7:14 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

أذان الفجر: 4:55صباحًا

أذان الظهر 12:12صباحاً

أذان العصر 3:31 مساءً

أذان المغرب6:01 مساءً

أذان العشاء 7:19مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

أذان الفجر: 4:46صباحًا

أذان الظهر 12:03صباحاً

أذان العصر 3:23مساءً

أذان المغرب 5:53مساءً

أذان العشاء 7:10مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 4:46 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:01صباحاً

موعد أذان العصر 3:23مساءً

موعد أذان المغرب 5:55مساءً

موعد أذان العشاء 7:07مساءً

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مواقيت الصلاة القاهرة وعدد من محافظات مصر

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