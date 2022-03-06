مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 مارس 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات
كتب– أسامة علي:
ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 6 مارس، الموافق 3 شعبان 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
مواقيت الصلاة في القاهرة:
موعد أذان الفجر 4:50 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:07 صباحاً
موعد أذان العصر 3:27 مساءً
موعد أذان المغرب 5:54 مساءً
موعد أذان العشاء 7:14 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
أذان الفجر: 4:55صباحًا
أذان الظهر 12:12صباحاً
أذان العصر 3:31 مساءً
أذان المغرب6:01 مساءً
أذان العشاء 7:19مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
أذان الفجر: 4:46صباحًا
أذان الظهر 12:03صباحاً
أذان العصر 3:23مساءً
أذان المغرب 5:53مساءً
أذان العشاء 7:10مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 4:46 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:01صباحاً
موعد أذان العصر 3:23مساءً
موعد أذان المغرب 5:55مساءً
موعد أذان العشاء 7:07مساءً
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