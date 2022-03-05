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تطورات كورونا.. الصحة تطالب بالتوقف عن فعل هذا الأمر خلال العزل المنزلي

03:12 م السبت 05 مارس 2022
تطورات كورونا.. الصحة تطالب بالتوقف عن فعل هذا الأمر خلال العزل المنزلي

متابعة مرضى العزل المنزلي

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كتب- محمد نصار:

شددت وزارة الصحة والسكان على أهمية الالتزام باتباع التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة، في منشور توعوي، اليوم السبت، عبر صفحتها على فيسبوك: احرص على عدم استقبال ضيوف خلال فترة العزل المنزلي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 983 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 418462 حتى أمس الجمعة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 13 حالة جديدة.

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العزل المنزلي استقبال الضيوف العدوى وزارة الصحة فيروس كورونا

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