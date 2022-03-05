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انتصار للمرأة في عصرها الذهبي.. نائب يشيد بتجليس 98 قاضية بمجلس الدولة

01:59 م السبت 05 مارس 2022
انتصار للمرأة في عصرها الذهبي.. نائب يشيد بتجليس 98 قاضية بمجلس الدولة

مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:

قال النائب عبده أبوعايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن ما شهده مجلس الدولة، اليوم، بتجليس 98 قاضية على منصة القضاء مع زملائهم من القضاة، يعد انتصارًا جديدًا للمرأة المصرية في عصرها الذهبي منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم.

وأضاف أبوعايشة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، أن المرأة المصرية تحظى بالعديد من المكتسبات في عهد الرئيس السيسي، مؤكدًا أن القاضية في مجلس الدولة سوف تحضر ضمن تشكيل المحكمـة كمفوض دولة على مستوى الجمهورية، كما ستبدأ القاضيات برئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها، وتهيئتها للمرافعة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه بهذا الحدث ستكون القاضيات قد تحقـق لـهن جميـع صلاحيات واختصاصات القاضي في مجلس الدولة بالجلوس على المنصة؛ مثـل القضاة، وفي ذات الوقت سيستمر بحـثهن للقضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المرأة المصرية منذ 72 عامًا لم تجلس على منصة القضاء، وأن ما شهده مجلس الدولة اليوم يعد حصادًا لثمار نضال المرأة المصرية وأنجازًا جديدًا يُحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بضرورة تمكين المرأة المصرية .

مجلس الشيوخ مجلس الدولة السيسي لنائب عبده أبوعايشة

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